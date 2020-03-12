Haberler Haberler Haberleri Twitter'dan flaş coronavirüs kararı! Tüm personel...

'dan flaş kararı! Tüm personel...

Sosyal paylaşım sitesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:47 ABONE OL
Twitter'dan flaş coronavirüs kararı! Tüm personel...

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.

Küresel piyasalar coronavirüs etkisinden çıkamıyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter'dan flaş coronavirüs kararı! Tüm personel...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA