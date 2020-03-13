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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklaması: Artış tüm alt sektörlere yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığından sanayi üretimi açıklaması: Artış tüm alt sektörlere yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Sanayimizde çarkların daha güçlü çalışmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz politikalar olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Sanayi üretim endeksi bu çabaların bir sonucu olarak ocak ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Artış tüm alt sektörlere yansıdı." dedi.

Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 7.9 arttı
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığından sanayi üretimi açıklaması: Artış tüm alt sektörlere yansıdı
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