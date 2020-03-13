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: Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 7.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. Gelen bilgilerine göre ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı. Öte yandan 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 7.9 arttı

Son dakika haberi: Ekonomide sevindirici bir haber daha geldi. Sanayi üretimi yıllık %7,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.

Sanayide son dakika gelişmesi: Ocak ayında Sanayi üretimi yıllık %7,9 arttı! | Video


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 arttı.

Son Dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı!

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Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 7.9 arttı
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