Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 7.9 arttı

Son dakika haberi: Ekonomide sevindirici bir haber daha geldi. Sanayi üretimi yıllık %7,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 arttı.

Sanayide son dakika gelişmesi: Ocak ayında Sanayi üretimi yıllık %7,9 arttı! | Video



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 arttı.