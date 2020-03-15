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devlerine büyük şok! 1 haftada 495 milyar dolar kayıp

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı. Dünyanın en değerli şirketi 'nun piyasa değeri 230 milyar dolar azaldı. Rus petrol firmalarının hisseleri yüzde 20'den fazla düşerken, 'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değeri toplam 97 milyar dolar eridi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 15.3.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 13:27 ABONE OL
Petrol devlerine büyük şok! 1 haftada 495 milyar dolar kayıp

fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi.

AA muhabirinin, 14 petrol firmasının hisse ve piyasa değerlerinden derlediği verilere göre, piyasa değerinde en yüksek düşüşü milli petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı.

Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun hisse başına değeri, Suudi borsası Tadawul'da 8-12 Mart'ta yüzde 12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı.

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Petrol devlerine büyük şok! 1 haftada 495 milyar dolar kayıp
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