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, sebebiyle ve 'da üretime ara verecek

Avrupalı uçak üreticisi , ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle ve 'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:23 ABONE OL
Airbus, coronavirüs sebebiyle Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek

Airbus'tan yapılan açıklamada, şirketin, Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında üretim ve montaj faaliyetleri bu ülkelerdeki hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için dışarıda gezmeyi kısıtlamak gibi yeni önlemleri nedeniyle dört gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Bu ülkelerde Airbus'ın, mümkün olan her alanda evden çalışmayı artırmaya devam edeceğine yer verilen açıklamada, "Bu (4 gün), hijyen, temizlik ve sosyal mesafe koyma konularında sıkı sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması için yeterli zaman sağlarken, yeni çalışma şartları altında faaliyetlerimizin verimliliğini de artıracak." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus'un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

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Airbus, coronavirüs sebebiyle Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek
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