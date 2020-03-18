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'dan hamlesi! 52 milyar dolarlık açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü ile mücadele için dünyanın her ülkesinden yeni hamleler gelmeye davam ediyor. Son olarak , coronavirüsün ekonomik etkilerini gidermek için 52 milyar dolar büyüklüğünde açıkladı

Giriş Tarihi: 18.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 15:57 ABONE OL
Polonya'dan coronavirüs hamlesi! 52 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı

Polonya, coronavirüsün etkilerini giderebilmek için yaklaşık 212 milyar zloty (52 milyar dolar) büyüklüğünde bir kurtarma paketi açıkladı. Bu tutar ülkenin GSYH'sının yüzde 9'una denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki, Varşova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, girişimcileri desteklemek ve işgücü piyasasını korumak için hazırlanan bu paketin borç geri ödemelerinde ertelemeleri, sosyal katkıları, kredi garantilerini ve çalışamayacak durumdakilere ücret ödeme gibi tedbirleri içerdiğini söylediler. Parlamento'da acil görüşülecek olan bu tedbir paketi, Salı günkü acil faiz indirim kararının ardından geldi.

Hükümet, virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla sınırları kapatmış, alışveriş merkezleri, barlar ve restoranların faaliyetini durdurmuştu. Morgan Stanley'e göre, kısıtlamalar pandeminin kontrol altına alınmasına yardımcı olurken, olağan ticaret ve tüketim davranışlarını sekteye uğrattığını ve Polonya'yı 1990'ların başından bu yana en sert resesyona itebileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde

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Polonya'dan coronavirüs hamlesi! 52 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
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