İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun!

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pakette yer alan, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi ve asgari ücret desteğini devam ettirilmesinin TİSK camiasını yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz. Koronavirüs kaynaklı krizin etkileri daha da derinleşmeden paketin açıklanması bu aşamada oldukça önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve desteklerin, ülke olarak bu küresel krizi atlatmamızın yanında, krizin ardından küresel rekabette de elimizi güçlendireceğine inanıyoruz."