Kuveyt'ten petrol üretimine ilişkin flaş karar!

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krizin şiddetlenmesinden kaynaklanabilecek her türlü durumun üstesinden gelmek ve bu hassas dönemi atlamak için gerekli acil durum planlarının uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi.

Virüs salgınının, petrol üretimi ve idari işler üzerindeki etkilerinden kaçınmaya özen gösterildiği ifade edilen açıklamada, tüm petrol tesislerinde çalışmaların sürdürebilmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi

Kuveyt, 11 Mart'ta resmi kurumlarda çalışmaları askıya almıştı.

Ülkede dün gece virüsten korunma önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve resmi kurumlara yönelik tatilin iki hafta daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı son olarak, 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, buna göre ülkedeki toplam vaka sayısının 176'ya ulaştığını açıklamıştı.