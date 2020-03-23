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Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Süre uzatılıyor

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." dedi.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 18:38 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Süre uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında bir uygulamayı daha açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a uzatıldığını duyurdu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır." dedi.

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Süre uzatıldı | Video

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Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Süre uzatılıyor
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