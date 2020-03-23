Haberler Haberler Haberleri Son Dakika: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! Kredi ödemeleri ertelendi

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, ve , coronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemleri olarak duyurdu. Bu önlemler kapsamında 31 Mart'ta ödenmesi gereken ertelenecek. İşte kamu bankalarının açıkladığı destek paketlerinin detaylar!

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:49 ABONE OL
Son Dakika: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! Kredi ödemeleri ertelendi

Kamu bankalarından ardı ardına müjdeli haberler geldi. , ve , coronavirüs kapsamında alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara firmalara ve esnaflara yönelik farklı destek paketleri açıkladı. İşte o paketlerin detayları!

ZİRAAT BANKASI DESTEK PAKETİ

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

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Son Dakika: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! Kredi ödemeleri ertelendi
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