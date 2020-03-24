Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! O ödemeler ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandığını duyurdu ve şunları belirtti;

"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık"

6'ŞAR AY ÖTELENDİ

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti, "Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz."

27 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Bakan Albayrak aynı zamanda beyanname ertelemelerinden de bahsetti. Albayrak, "Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" dedi.