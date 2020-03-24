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: Ödemeleri 3 ay tavandan yapacağız

, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız." dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:54 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ödemeleri 3 ay tavandan yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan sağlık çalışanlarına müjde! Performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak | Video

İşte Bakan ALbayrak'ın o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank Esnaf Destek Paketi ile ilgili önemli açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ödemeleri 3 ay tavandan yapacağız
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