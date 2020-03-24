İş dünyası bankaların açıkladığı desteklerden memnun

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bankaların açıkladığı desteklere ilişkin, "Birlikte olmaya, büyük bir dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli buluyorum. Bu zor günlerden çıkarken unutmamalıyız ki ekonomimizin de ayakta kalması gerekmektedir. İşte alınan bu önlemlerin önemini ve değerini, bugünleri atlattığımızda çok daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bahçıvan, koronavirüse karşı, kamu bankalarının ve özel bankaların birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla sürece destek vermelerini değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında kamu otoritelerinin önemli kararlar aldığına işaret eden Bahçıvan, bankalar tarafından, reel sektöre yönelik açıklanan destek paketlerini de bu çerçevede değerlendirdiklerini söyledi.

Birlikte olmaya, büyük bir dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyulan bu zor günlerde bankaların bu adımlarını çok değerli ve önemli bulduğuna işaret eden Bahçıvan, şunlar söyledi:

"Bu yeni destek paketleri kapsamında, iş dünyamızın nakit akışlarında yaşanabilecek bozulmaya karşı taksit, faiz ve anapara ödemeleri öteleniyor. Krediler yapılandırılıyor ve ilave limit tanınıyor. Bu ve benzeri imkanlar kriz süresince ve kriz sonrasında da ekonomi çarklarının dönebilmesi adına önemlidir. Diğer yandan ihracatımız için hayati bir kuruluş olan Türk Eximbank'ın da yürürlüğe koyduğu destek paketi ihracatçımız açısından hayati bir can suyu niteliğindedir.

Siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıların bu zor günleri atlatabilmesi için öncelikle faiz ödemelerinin ertelenmesi önemliydi. Yine reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadelerinin de azami 2 yıla çıkarılması ve diğer destekler, adeta hayatta kalma mücadelesi veren işletmelerimize büyük bir moral olacaktır."

Bahçıvan, dünyayı sarsan koronavirüsün etkileriyle mücadelede herkese büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Erdal Bahçıvan, koronavirüsün temelde büyük bir sağlık sorunu olmakla birlikte ekonomi ve sosyal hayat başta olmak üzere birçok şeyi sarstığına dikkati çekerek, "Bu süreçten karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmadan bir bütün olduğumuzu hatırlayarak ve dayanışma içinde çıkabiliriz. Bu zor günlerden çıkarken unutmamalıyız ki ekonomimizin de ayakta kalması gerekmektedir. İşte alınan bu önlemlerin önemini ve değerini, bugünleri atlattığımızda çok daha iyi anlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.