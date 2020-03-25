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: duyurdu! Nisan sonuna kadar tamamı iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan Hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin bir açıklaması geldi. , "Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar yapılmayacak" dedi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:45 ABONE OL
Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Nisan sonuna kadar tamamı iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.

Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.

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Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Nisan sonuna kadar tamamı iptal edildi
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