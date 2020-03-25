Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

Bakan Varank "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik. KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.