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müjdeyi verdi! alacakları için 3 ay erteleme!

Sanayi ve , yeni tip corona virüse karşı ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden , “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:39 ABONE OL
Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

Bakan Varank "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik. KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Varank müjdeyi verdi! KOSGEB alacakları için 3 ay erteleme!
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