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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! İmzalar atıldı hedeflerimiz için hız kesmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile imzaladığı mutabakatı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Albayrak : "Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz." dedi

Giriş Tarihi: 26.3.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:18 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! İmzalar atıldı hedeflerimiz için hız kesmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile imzaladığı mutabakatı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Albayrak : "Sinosure, TVF'nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19'a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz." dedi

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Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı.

Sinosure, TVF'nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak.

Covid-19'a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz.


TÜRKİYE VARLIK FONU İLE SİNOSURE'DEN 5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI

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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! İmzalar atıldı hedeflerimiz için hız kesmiyoruz
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