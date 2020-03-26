Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;