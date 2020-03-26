Haberler Haberler Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

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, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen  hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 17:57 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Takipçisiyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi' mesajı
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