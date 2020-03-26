İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, gıda maddelerini öğütücü ve karıştırıcı cihazlarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçların Çin'den ithalatında kilogram başına 20,85 dolar dampinge karşı önlem uygulandığı hatırlatıldı.

Alınan başvurular üzerine yapılan incelemede, nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ürününe yönelik olarak soruşturma açılması kararlaştırıldı.