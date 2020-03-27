Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ciro şartını yıllık 125 milyon TL’ye çıkardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da "Devlet Destekli Alacak Sigortası" ile sağlıyoruz. Alacak sigortasından yararlanma kaspamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkardık." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere müjde! Devlet destekli alacak sigortası genişliyor! | Video

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da "Devlet Destekli Alacak Sigortası" ile sağlıyoruz.



Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkardık. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/uc0TJVBxI2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 27, 2020

MASAK, 2547 FİRMANIN HESAPLARINI İNCELEDİ

Bakan Albayrak bir diğer paylaşımında ise "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız." ifadesini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;