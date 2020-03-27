Son dakika haberi: Bir müjde daha geldi! Ek destek ödemeleri yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pakdemirli'nin, "'Mazot gübre', 'anaç koyun keçi', 'hububat-baklagil', 'dane mısır', 'hayvan hastalık tazminatı' ve 'tiftik keçileri' ilave desteği olarak 1 milyar 881 milyon 426 lira destek ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına ödenecek" sözü hatırlatıldı. Açıklamada, mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin lira daha ilave edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödeme yapılacak. Destekler bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak."

Destekler 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları şu şekildedir:

Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1 milyar 196 milyon TL

Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL

Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL

Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL

Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL

Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL"

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