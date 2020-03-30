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: Araç sahipleri müjde! fiyatlarına geldi

haberi... Benzinin litre fiyatına 8 kuruş geldi. Uzmanlar, küresel piyasada düşen talep ve tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde fiyatın düştüğünü belirtiyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 17:11 ABONE OL
Son Dakika: Araç sahipleri müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,21 liradan 5,13 liraya inecek.

Uzmanlar, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde fiyatın düştüğünü belirtiyor.

AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika: Araç sahipleri müjde! Benzin fiyatlarına indirim geldi
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