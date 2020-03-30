SON DAKİKA | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Yeni destek devreye alındı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından devreye alınan yeni kredi paketi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

Son dakika: Bakan Albayrak'tan müjdeli haber! Temel İhtiyaç Desteği devreye alındı! 5 bin TL'nin altında geliri olanlar... | Video

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.



Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Z85qFAIUUv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020

VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık." açıklamasında bulundu.