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| Bakan duyurdu! Yeni destek devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanı , " Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için ’ni devreye aldık." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:46 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Yeni destek devreye alındı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından devreye alınan yeni kredi paketi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

Son dakika: Bakan Albayrak'tan müjdeli haber! Temel İhtiyaç Desteği devreye alındı! 5 bin TL'nin altında geliri olanlar... | Video

VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık." açıklamasında bulundu.

Son dakika: 3 kamu bankası harekete geçti! Yeni bir kredi uygulaması başlıyor...

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SON DAKİKA | Bakan Berat Albayrak duyurdu! Yeni destek devreye alındı
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