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S&P'den 'nın hakkında flaş değerlendirme

(S&P) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Reytingler Direktörü Frank Gill, 'nın kredi notunun acilen yeniden düzenlenmesi için bir ihtiyaç olmadığını bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:37 ABONE OL
S&P'den İtalya'nın kredi notu hakkında flaş değerlendirme

S&P'nin düzenlediği telekonferansa katılan Gill, İtalyan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın kredi notunun acilen düzenlenmesi için acil bir ihtiyaç olmadığını belirten Gill, merkez bankası desteğinin destekleyici unsur olduğunu vurguladı.

Gill, İtalya'nın borçlarını çevirebildiğini, yeniden finansman riski ile karşı karşıya olmadığını söyledi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 25 milyar avroluk bir teşvik paketi açıklamıştı.

Öte yandan, İtalya'nın kamu borcu yaklaşık 2,7 trilyon avro ile milli gelirinin yüzde 148,2 seviyesinde bulunuyor.

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S&P'den İtalya'nın kredi notu hakkında flaş değerlendirme
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