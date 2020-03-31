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Son Dakika: verileri açıklandı! arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici verilerine göre; 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:36 ABONE OL
Son Dakika: Dış ticaret verileri açıklandı! İhracat arttı

TÜİK şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2,3, ithalat %9,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat %9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat %4,1, ithalat %14,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat %14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı şubat ayında %72,0 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı %72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında %89,2 iken, 2020 Şubat ayında %83,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-şubat döneminde %86,0 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde %87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %79,7'ye geriledi.

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Son Dakika: Dış ticaret verileri açıklandı! İhracat arttı
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