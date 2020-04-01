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dikkat! Bankalardan ve ikramiye ödeme tavsiyesi geldi

Bankalar, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem hem de yakın zamanda başlayacak ödemeleriyle ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 1.4.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 13:50 ABONE OL
Emekliler dikkat! Bankalardan emekli maaşı ve ikramiye ödeme tavsiyesi geldi

Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri bugün başlarken, tahsis numaralarına göre 1-5 Nisan'da ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emekliye ise 7 Nisan'dan itibaren bayram ikramiyeleri ödenecek.

Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.

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Emekliler dikkat! Bankalardan emekli maaşı ve ikramiye ödeme tavsiyesi geldi
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