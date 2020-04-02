Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,67'den alıcı buluyor.

Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle eğiliminde hareket ederek 6,7043'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6,7026'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 6,6710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 7,3120'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,2775'ten satılıyor.

Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle dün 99,8'i görmesinin ardından bugün yatay bir seyirle 99,5 seviyesinin bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0935'ten işlem görüyor.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak korkutucu seviyelere gerilemediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret, haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.