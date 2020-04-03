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| 'de yayımlandı! 'lere dev destek...

haberi: Hükümet, işletmelerin corona virüsten etkilenmemeleri için yeni bir karar aldı. 'de yayımlanan karara göre; 'lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300 bin TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:46 ABONE OL
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ'lere dev destek...

Son dakika haberi... KOBİ'lere yönelik yatırım ve işletme kredisi üst limiti 300 bin TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

300 BİN TL'DEN 3 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

KOBİ'lere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300 bin TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ'lere dev destek...
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