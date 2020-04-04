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'na gelen destek 1 milyarı aştı

"" sloganıyla Başkan 'ın başlattığı için tüm ülke tek yürek oldu. Yurdun her bölgesinden kampanyaya yağmur gibi destek yağmaya devam ediyor. Dört günde yardımlar 1 milyarı geçti.

FERİDE CEM Haberler
Giriş Tarihi: 4.4.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 10:16 ABONE OL
Milli Dayanışma Kampanyası'na gelen destek 1 milyarı aştı

Başkan 'ın corona virüsü ile mücadele amacıyla başlattığı "" kampanyası dördüncü gününde rekora koştu. Erdoğan, "SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir" dedi. Ülkenin önde gelen holding ve şirketlerinin desteği rekor seviyelere ulaştı.

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Milli Dayanışma Kampanyası'na gelen destek 1 milyarı aştı
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