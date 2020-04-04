Milli Dayanışma Kampanyası'na gelen destek 1 milyarı aştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü ile mücadele amacıyla başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası dördüncü gününde rekora koştu. Erdoğan, "SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir" dedi. Ülkenin önde gelen holding ve şirketlerinin desteği rekor seviyelere ulaştı.