Ekonomistlerden flaş coronavirüs değerlendirmesi: Küresel ekonomide yeni döneme girildi!

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, hükümetlerin ve merkez bankaların olağanüstü tedbirlere başvurmasını beraberinde getirdi. Ekonomistler, AA muhabirinin sorularını "Skype" uygulama platformu üzerinden yanıtladı.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül, hükümetin aldığı her türlü tedbiri olumlu bulduğunu, en küçüğünden en büyüğüne kadar atılacak her adıma hem reel sektörün hem de hane halkının ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, reel sektör temsilcilerinin de bu önlemlerin henüz kendilerine yansımadığını söylediğini belirten Şengül, "Şu ana kadar reel sektörden aldığımız geri bildirimler var. Bu önlemler istihdamı tutabilecek, 6 ay ya da bir yıl üreticilere nefes olabilecek, aktiviteyi kurtaracak düzeyde değil. Bundan da uzak gözüküyor. Alınan önlemler önemli ancak yeterli değildir." ifadelerini kulladı.

Şengül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımın bu dönem için olağanüstü olduğunu söyledi.

Makro verilerin açıklanmasıyla destek ihtiyacının daha net ortaya çıkacağına işaret eden Şengül, şöyle devem etti:

"Olağanüstü önlemlerin mali tarafta sınırını kestirmek çok güç. Bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3-4'lerden ziyade yüzde 7-8'lere çıkabileceğini görebiliriz. Buradaki sorun bunun nasıl olacağı, kaynağın nereden bulunacağı? IMF ile bir stand-by anlaşması söz konusu değil. Koronavirüs fonu oluşturulduğunu ve fonun limitinin arttırıldığını biliyoruz. Diğer taraftan bütçe içinde aktarımlar olabilir. Bazı bakanlıkların bütçeleri ihtiyaç olan alanlara kaydırılabilir. Yatırım bütçesinden aktarım da söz konusu olabilir. Bu gibi operasyonları yıl içinde göreceğiz. Bu dönem için yüksek bütçe açığı ve Merkez Bankasından daha fazla kaynak teminini sıra dışı önlemler olarak görüyorum."