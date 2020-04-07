Coronavirüs sonrası e-ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bu kapsamda, daha önce internet ortamında alışveriş yapmamış kişilerin bile e-ticareti keşfettiğine dikkati çeken uzmanlar, vatandaşların salgın sürecinde değişen müşteri alışkanlıklarının farkına varan bazı köklü marka ve firmaların alışılmışın dışına çıkarak, internet sitelerinde ev ve market ürünlerini satmaya başladıklarını kaydediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Murat Dağıtmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetin hızlı bir şekilde hayata girmesiyle birlikte buna bağlı teknolojilerin de geliştiğini söyledi.

"Web 2" teknolojisine geçilmesiyle internet sitelerinin interaktif şekilde kullanılmaya başlandığını kaydeden Dağıtmaç, bu gelişmenin sosyal medya ve e-ticaret platformlarına ivme kazandırdığını, e-ticaretin, sosyal medyanın pazarlama ağı olarak keşfedildiği 2014'ten itibaren yükselişe geçtiğini belirtti.