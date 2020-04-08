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Son Dakika: duyurdu! Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. 'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." dedi

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 8.4.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 10:28 ABONE OL
Son Dakika: Bakan Varank duyurdu! TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenlerin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurabileceğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

Covid-19'a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz.

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora öğrencileri

Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz

Son dakika | Corona virüse karşı aşı çalışmaları! Bakan Mustafa Varank'tan önemli açıklamalar

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Son Dakika: Bakan Varank duyurdu! TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı başlıyor
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