Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,78'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,6995 en yüksek 6,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 6,7659'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,3705'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 100 seviyesinin altına gerilese de bugün yüzde 0,3 artışla 100,3'e çıktı. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 1,0926'ya kadar yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0859'dan işlem görüyor.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.