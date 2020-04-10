“Sürecin atlatılması hükümetlerin mali politikasına bağlı”

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, son dönemdeki para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Proaktif adımlarımızın kriz geçene dek sürecegini belirten Powell,, gerektiğinde yeni alanlara adım atacaklarını vurguladı... Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Powell'ın açıklamalarını ve FED'in sıfır faizde devam eden yeni para politikalarının piyasalara etkilerini değerlendirdi.
Erkan, FED'in virüs nedeniyle sıkıntı yaşayan kobi ve yerel yönetimlere sağladığı kredi kolaylığının önemine vurgu yaparak, merkez bankalarının aldığı tedbirlerin yanı sıra sürecin atlatılmasının hükümetlerin mali politikalarına bağlı olduğunu söyledi.