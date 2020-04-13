Haberler Haberler Haberleri BDDK'nın swap hamlesine BIST 100 endeksi nasıl tepki verecek?

'nın hamlesine BIST 100 endeksi nasıl tepki verecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı. A Para’da yayınlanan “Seans Öncesi” programına katılan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü , ’nın hamlesini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 11:56 ABONE OL
BDDK'nın swap hamlesine BIST 100 endeksi nasıl tepki verecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.

A Para'da yayınlanan "Seans Öncesi" programına katılan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, BDDK'nın swap hamlesini değerlendirdi.

Swap hamlesinden sonra Borsa İstanbul'da etki beklemediğini söyleyen Ürkün, "Yukarı bir hareketlilikte yeniden 97 bin 500 bizim takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak." dedi.

İşte Ürkün'ün o açıklamaları;

"Swap hamlesi sonrası BIST 100'de tepki satışı olmayacak"

BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK'nın swap hamlesine BIST 100 endeksi nasıl tepki verecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA