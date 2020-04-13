BDDK'nın swap hamlesine BIST 100 endeksi nasıl tepki verecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı.

A Para'da yayınlanan "Seans Öncesi" programına katılan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, BDDK'nın swap hamlesini değerlendirdi.

Swap hamlesinden sonra Borsa İstanbul'da etki beklemediğini söyleyen Ürkün, "Yukarı bir hareketlilikte yeniden 97 bin 500 bizim takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak." dedi.

İşte Ürkün'ün o açıklamaları;

"Swap hamlesi sonrası BIST 100'de tepki satışı olmayacak"