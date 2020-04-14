Son dakika | Ekonomide yeni corona virüs önlemleri! Bugün TBMM'ye sunuluyor

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, corona virüs salgını sonrası ekonomideki yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, 15 maddelik teklifin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

Son dakika: Ekonomide corona virüse karşı yeni önlemler! 15 maddelik teklif Meclis'e sunulacak | Video

Mehmet Muş, "Burada vergi istisnaları, bazı yükümlülüklerin ertelenmesi, yine işini kaybeden kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımızın desteklenmesi adına yapılan bir düzenleme. Biz bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. " dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.