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için flaş tahmin! Sene sonunda...

coronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini devam ettirmesiyle son yedi yılın zirvesine yakın seviyelerde seyrini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı , altın fiyatlarını yayınında değerlendirdi. Memiş, yılsonunda gram altının 350 TL olacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 13:08 ABONE OL
Altın fiyatları için flaş tahmin! Sene sonunda...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını A Para yayınında değerlendirdi.

Memiş, yükselişlerin fonlarda veya internetten alım-satım yapan borsacılardan ve piyasa oyuncularından kaynaklandığını söyledi.

Gram altının yılın ilk yarısında 391 TL seviyesini test ettikten sonra kâr satışlarına başlayacağını belirten Memiş, yılsonunda gram altının 350 TL olacağını vurguladı.

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İşte Memiş'in o açıklamaları:

İslam Memiş: "Gram altın sene sonu 350 TL olacak" | Video

Altın fiyatları yedi yılın zirvesinde!

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Altın fiyatları için flaş tahmin! Sene sonunda...
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