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ekonomisinde büyük şok! 1992'den bu yana ilk kez...

ekonomisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6.8 daraldı. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi. Söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:31 ABONE OL
Çin ekonomisinde büyük şok! 1992'den bu yana ilk kez...

Yılın ilk iki ayında şalter indiren dünyanın ikinci büyük ekonomisi, çeyrek bazında büyüme verilerinin açıklanmaya başladığı 1992'den bu yana ilk kez küçülme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün açıklanana veriler, yılın ilk üç ayında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 6.8 oranında düştüğünü gösterdi.

Mart ayında üretim için önemli göstergelerden olan sanayi üretimi yüzde 1.1, tüketimdeki durum açısından önemli bir gösterge olan perakende satışlar ise yüzde 15.8 düştü. Çin'de kentlerdeki işsizlik oranı Mart ayında yüzde 5.9'e geriledi.

Çin'in dış ticaretinin ilk çeyrekte yüzde 6.4 düştüğü açıklanmıştı.

"BÜYÜK BUHRAN'DAN SONRA EN KÖTÜ EKONOMİK DÖNEM"

IMF tarafından bu hafta yayınlanan raporda, Covid-19'un ekonomik etkilerinin 2008 küresel finans krizinden çok daha ağır olacağı, dünya ekonomisinin Büyük Buhran'dan sonraki en kötü dönemini yaşayacağı belirtilmişti. IMF, 2020'de dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağı öngörüsünü açıkladı.

Öte yandan IMF, Çin ekonomisinin yıl sonu büyüme oranının ise yüzde 1.2'ye düşeceği tahmininde bulunmuştu.

“Türkiye birinci çeyrekte yüzde 6 büyüyecek”

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Çin ekonomisinde büyük şok! 1992'den bu yana ilk kez...
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