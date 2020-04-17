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| 'ten flaş açıklama: Son olmayacak...

Suudi Arabistan'ın fiyatlarda düşüşe gitmesi ve koronavirüs salgını dolayısıyla iyice gerileyen ile ilgili 'ten flaş bir açıklama geldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürdü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini söyledi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 14:10 ABONE OL
Son dakika | OPEC'ten flaş açıklama: Son olmayacak...

Son dakika haberi... OPEC'in aylık raporunda 2020'de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya yüzde 6.9 daralmasını beklediğini belirtti. OPEC geçen ay talebin günde 60,000 varil ile hafif artmasını bekliyordu. OPEC raporunda talep tahmininde, "Aşağı yönlü riskler önemini koruyor ve özellikle ikinci çeyrekte daha fazla düzeltme yapılması olasılığını ortaya koyuyor. Petrol piyasası şu anda ani, aşırı ve küresel ölçekte tarihi bir şok yaşıyor" dedi.

2020'DE GÜNDE ORTALAMA 9.3 MİLYON VARİL DÜŞECEK

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü yayınlanan aylık roporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı. IEA raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzede seyahat kısıtlamaları uygulandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Seyahat kısıtlamalarının yılın ikinci yarısında kaldırılıcağının öngörüldüğü senaryoya göre dahi, küresel petrol talebinin 2020 yılı genelinde, 2019 yılına göre günde 9.3 milyon varil düşeceğini öngörüyoruz."

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Son dakika | OPEC'ten flaş açıklama: Son olmayacak...
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