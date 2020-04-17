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Uzman isimden A 'ya açıklama: "Türkiye krizle başa çıkmak için başka hiçbir ülkede olmayan iş dünyasına sahip"

CEO’su , A yayınında koronavirüs salgınının iş dünyası üzerindeki etkisini değerlendirdi. Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Öney, "İş dünyamız çok güçlü. İş dünyamızın motive edilmesi ve teşvik edilmesi çok önemli. Burada büyük bir avantajımız var. Türkiye, Almanya ile arasında dünyadaki en büyük üretim üssüdür. Avrupa'ya yakınlığımız çok kritik. Üretimde iyiyiz." dedi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 18:52 ABONE OL
Uzman isimden A Para'ya açıklama: Türkiye krizle başa çıkmak için başka hiçbir ülkede olmayan iş dünyasına sahip

Globalturk Capital CEO'su Barış Öney, A Para yayınında koronavirüs salgınının iş dünyası üzerindeki etkisini değerlendirdi. Türkiye'nin virüsle mücadele konusunda iş dünyasının bütün dünyaya örnek olduğunu söyleyen Öney, Türkiye'nin her zaman krizlerle başa çıkabilen bir ülke olduğunu söyledi. Öney, "İş dünyamız çok güçlü. İş dünyamızın motive edilmesi ve teşvik edilmesi çok önemli. Burada büyük bir avantajımız var. Türkiye, Almanya ile Çin arasında dünyadaki en büyük üretim üssüdür. Avrupa'ya yakınlığımız çok kritik. Üretimde iyiyiz." dedi.

İşte Barış Öney'in açıklamaları:

"Türkiye krizle başa çıkmak için başka hiçbir ülkede olmayan iş dünyasına sahip" | Video

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Uzman isimden A Para'ya açıklama: "Türkiye krizle başa çıkmak için başka hiçbir ülkede olmayan iş dünyasına sahip"
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