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haberi: 'dan bankalarla ilgili önemli karar

haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir karar aldı. Karara göre, Mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak ve aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika haberi: BDDK'dan bankalarla ilgili önemli karar

Son dakika haberi... BDDK açıklamasına göre, "Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca" bankaların 1 Mayıs'dan başlamak üzere, Aktif Rasyosunu (AR) pay kısmında yer verilen;

- Krediler kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını,

- "Menkul Kıymetler" kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini,

- "TCMB Swap" kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın Merkez Bankası alış kurundan hesap edilen Türk Lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade etmesine,

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- AR'ın payda kısmında yer verilen "TL Mevduat" kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, "YP Mevduat" kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsindenmevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine,

- AR'ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankalarıiçin yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine,

- Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri yüzde 100'ün altında olan bankalar ve yüzde 80'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildi.

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Son dakika haberi: BDDK'dan bankalarla ilgili önemli karar
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