SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile illgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması | Video

TARİHİ BİR İSTİHDAM HAMLESİ

Bakan Albayrak "1 milyon yazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar:

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı. Dün, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje kapsamında gençlerimize online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacağız. Bildiğiniz gibi yazılım sektörü artık gelecek değil bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldi.

Türkiye bugün 140 bin civarında yazılımcı kaynağı mevcut. Yazılımda ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideal ve hedeflerimiz var. Yazılımda büyük bir sıçrama sağlarsak hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ SEKTÖRDEKİ NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACINI GİDERECEK

Türkiye'de sınırlı sayıda bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı gibi birçok görevi aynı anda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız bu alanda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte 1 milyon yazılımcı projesi sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek.

CV'LER TÜM FİRMALARIN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK

Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak.

Eğitimlerini bitirenler İş Analisti - Network Uzmanı - Proje yöneticisi - Raporlama Uzmanı - Sızma Testi Uzmanı -Siber Güvenlik Uzmanı - Sistem uzmanı -Sistem analisti - Veri analisti - Veritabanı yöneticisi - Web Tasarım Uzmanı -Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak ve diğer birçok alanda iş bulabilecekler.