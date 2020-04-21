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Son dakika: Küresel piyasalara şoku! Piyasalarda son durum nedir?

Küresel ekonomiye bir darbe de petrolden geldi. Küresel piyasalar, dün akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham fiyatlarındaki tarihte görülmemiş düşüşün şokuyla sarsıldı. Petrol fiyatındaki hızlı düşüş ve piyasada yaşanan panik sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülkede fiyatlarının sıfır doların altını görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol alacaklarını kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika: Küresel piyasalara petrol şoku! Piyasalarda son durum nedir?

Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti. Dün akşamki işlemlerde kontrat sahiplerinin, depolama zorlukları nedeniyle fiziki teslimattan kaçınması, pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcıların vade sonuna bir gün kalan kontratlarda alıcı bulamamasına neden oldu.

Bu gelişmeyle WTI'ın mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar geriledi. En aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları gördü.

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Son dakika: Küresel piyasalara petrol şoku! Piyasalarda son durum nedir?
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