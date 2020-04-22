Haberler Haberler Haberleri Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı

ayı açıklandı

İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı; Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:19 ABONE OL
Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı

Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Endeks Nisan ayında bir önceki aya göre %5,8 oranında azaldı. Mart ayında 58,2 olan endeks, Nisan ayında 54,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 72,5 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında %7,8 oranında azalarak 72,5 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 75,6 iken, Nisan ayında %1,1 oranında azalarak 74,8 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 53,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mart ayında 57,6 iken Nisan ayında %6,7 oranında azalarak 53,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mart ayında 21,2 iken, Nisan ayında %13,1 oranında azalarak 18,4 oldu.

Merkez Bankası'ndan son dakika SWAP hamlesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA