Abdi İbrahim İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı: Coronavirüse karşı 1.6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz

Coronavirüsle mücadele devam ediyor. Sağlık alanında virüsle konusunda önemli başarılara imza atan Türkiye'de tıbbi malzeme ve ürünlerin üretimi hızla devam ediyor. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut A Para yayınında coronavirüse karşı yapılan ilaç çalışmalarını anlattı. İlk etapta 700 bin tablet ürettiklerini söyleyen Barut, 900 bin tablet daha üreteceklerini bildirdi. Barut, "Toplamda 1, 6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz" dedi.

ABDİ İBRAHİM İLAÇLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NEZİH BARUT'UN O AÇIKLAMALARI;

Nezih Barut: Koronavirüse karşı 1.6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz | Video

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