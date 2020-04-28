SON DAKİKA: Bakan Albayrak duyurdu! 6 ay ertelendi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüs salgınından etkilenen çiftçiler için aldıkları kararı açıkladı. Bakan Albayrak mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelediklerini duyurdu.

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.



Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 28, 2020

ÇİFTÇİMİZE HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." dedi.