Son dakika: Borsa 45 günün zirvesinde

Borsa 45 günlük zirveyi gördü. Geçen yılki hızlı yükselişini bu yılın ocak ayında da sürdüren endeks, 22 Ocak'ta 124.537 puanla tarihi zirve yapmıştı. Virüsün etkisini göstermeye başlamasının ardından 23 Mart'ta 84.246 puana gerileyen endeks, daha sora yükselişe geçti. Endeks 23 Mart'tan bu yana yüzde 20 yükseldi.

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Hükümetin, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı aldığı önlemler, piyasanın toparlanmasında etkili oldu. Özellikle kamu bankalarının elini taşın altına koyması, virüsün ekonomik etkilerini azalttı. Diğer yandan, özellikle son üç gündür gerek yeni vaka gerekse vefat sayılarındaki düşüş, piyasanın adım adım normalleşmeye gidildiğine ilişkin iyimserliğini güçlendirdi.

16 ŞİRKET ÜRETİME GEÇTİ

Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören ve üretime başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan şirketlerin sayısı bugüne kadar 16'ya ulaştı. Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3'ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında ise üretim başladı. Bazı fabrikalarda ise üretimin mayıs başında tekrar başlayacağı bildirildi.

ÇARKLAR DÖNÜYOR

AA'nın haberine göre Federal Mogul İzmit Piston'un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs'ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik'in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlama kararı verildi. Nisanda KAP'ta açıklanan bildirimlere göre, Yünsa'nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Ford Otomotiv, Karsan, Bosch Fren, Goodyear'ın İzmit ve Adapazarı fabrikaları, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Sanifoam, Borusan Mannesmann'ın İstanbul Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil için de üretimin başlaması ile ilgili duyurular yapıldı. Bu fabrikaların çoğunda üretim başlarken, 6'sının üretime 4 Mayıs'ta, birinin de 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor

SANAYİ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Fabrikalarda bacaların tekrar tütmeye başlaması ile BIST Sınai Endeksi'nin dün itibarıyla mart kapanışına göre getirisi ise yüzde 18'i aştı. Sınai Endeksi, martta yüzde 18,9 değer kaybetmişti.

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