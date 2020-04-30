İtalya ekonomisi ilk çeyrekte corona virüs etkisiyle yüzde 4,7 daraldı

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme kaydetmişti. Böylece Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

İtalyan ekonomisinin, büyümeye yönelik istatistiklerin açıklanmaya başlandığı 1995'ten bu yana en keskin küçülmeyi kaydetmesi dikkati çekti.

Ekonomi, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 4,8 küçüldü.İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu. Hükümet, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini bekliyor.