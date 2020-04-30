Haberler Haberler Haberleri Son dakika: 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru! Bakan Albayrak açıkladı

: 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru! Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye'yi bilişim alanında dünya devlerinin arasına sokacak '1 Milyon Yazılımcı' projesiyle ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı." dedi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:36 ABONE OL
Son dakika: 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru! Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru geldi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvurunun 1 haftada 451 bine ulaştığını duyurdu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması | Video

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması:

1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.

İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek.

Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

SON DAKİKA! Bakan Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Son dakika haberi: Ekonominin zirvesi toplandı! Bakan Albayrak'tan açıklama
Bakan Albayrak telekonferans yöntemi ile FİKKO toplantısına katıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru! Bakan Albayrak açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA