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SON DAKİKA HABERİ: Bakanlık devreye girdi! firmalarına yeni düzenleme

Gelen son dakika haberine göre firmaları için yeni düzenleme yapıldı. Coronavirüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:44 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bakanlık devreye girdi! Otobüs firmalarına yeni düzenleme

Son dakika... Otobüs firmalarına yeni düzenleme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, "Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik." dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Bakanlık devreye girdi! Otobüs firmalarına yeni düzenleme
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