SON DAKİKA: Bakan Varank'tan solunum cihazı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması amacıyla G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılması ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması konularının ele alındığı bildirildi.